Verstappen vijfde in kwalificatie GP Japan

Max Verstappen heeft zich in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan niet kunnen mengen in de strijd om poleposition. De Nederlander reed slechts de vijfde tijd in zijn Red Bull. Het betekent dat hij over enkele uren vanaf de derde startrij moet beginnen aan de race.

De Duitser Sebastian Vettel zette op het circuit van Suzuka de beste tijd neer in zijn Ferrari en veroverde pole. Hij was een fractie sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Fin Valtteri Bottas reed de derde tijd in zijn Mercedes. De Brit Lewis Hamilton, de leider in het kampioenschap, was in zijn Mercedes ook nog sneller dan Verstappen.

De kwalificatie was als gevolg van tyfoon Hagibis, die zaterdag veel schade veroorzaakte in Japan, uitgesteld naar zondag. Het circuit had de zware windstoten en heftige regenval goed doorstaan. De coureurs reden zondag hun rondjes in de kwalificatie in goed weer. Er stond nog wel veel wind, maar de zon scheen.

Verstappen was niet blij met zijn resultaat. Hij klaagde met name in de tweede van de drie kwalificatiesessies over zijn bolide en riep door de boordradio dat zijn Red Bull te weinig vermogen had. “Er waren te veel dingen aan de afstelling veranderd. Elke keer gaat er wel weer wat fout”, mopperde hij op Ziggo Sport. “We kunnen veel beter met deze auto, we zijn te conservatief.”

Ferrari domineerde de kwalificatie. De Italiaanse renstal pakte voor de vijfde grand prix op rij poleposition. Het was de eerste pole voor Ferrari in Japan sinds 2006. Vettel klokte een snelle ronde in het begin van de derde en laatste sessie en verbeterde zijn tijd tegen het einde naar 1.27,064. Al zijn concurrenten beten zich stuk op die tijd. Leclerc gaf 0,189 seconde toe, Verstappen 0,787 seconde.

De race op Suzuka begint zondag om 7.10 uur