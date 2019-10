De Wijn valt weg voor tweeluik tegen Pakistan

Hockeyinternational Sander de Wijn moet het belangrijke tweeluik tegen Pakistan missen. De speler van Kampong is herstellende van een gebroken middenvoetsbeentje. Lars Balk en Jelle Galema ontbreken ook in de definitieve selectie van bondscoach Max Caldas voor de duels op 26 en 27 oktober in het Wagener Stadion van Amsterdam. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De volgende achttien spelers zijn geselecteerd: Seve van Ass, Sander Baart, Billy Bakker, Pirmin Blaak, Thierry Brinkman, Jonas de Geus, Jeroen Hertzberger, Jip Janssen, Bjorn Kellerman, Robbert Kemperman, Joep de Mol, Terrance Pieters, Mirco Pruyser, Glenn Schuurman, Sam van der Ven, Valentin Verga, Mink van der Weerden en Floris Wortelboer.

Balk en Galema zijn wel aangewezen als reserve. Ze keren na de wedstrijden tegen Pakistan terug in de trainingsgroep van Oranje, die zich gaat voorbereiden op de FIH Pro League en daarna, indien Oranje wint van Pakistan, voor de Spelen in Tokio.