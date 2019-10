Federer bevestigt deelname aan Spelen 2020

Roger Federer heeft zijn deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio bevestigd. Voor de Zwitserse tennisser worden het zijn vijfde Spelen, na Sydney (2000), Athene (2004), Peking (2008) en Londen (2012). Tijdens de laatste Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro, ontbrak hij.

“Ik heb de Zwitserse vlag twee keer gedragen, in Athene in Peking, en heb een gouden en zilveren medaille gewonnen”, zei Federer. “Ik kijk er naar uit om weer uit te komen op de Spelen.”

De 38-jarige Federer heeft al twintig grandslamtoernooien gewonnen en ook een gouden olympische medaille prijkt op zijn erelijst. Op de Spelen van 2008 pakte hij samen met Stan Wawrinka de olympische titel in het dubbelspel. In het enkelspel won hij nog nooit een gouden medaille. Tijdens de laatste twee Spelen ging het olympisch goud in het enkelspel naar Andy Murray. Zeven jaar geleden gebeurde dat op Wimbledon ten koste van Federer.

Het olympisch tennistoernooi wordt van 25 juli tot 2 augustus gespeeld op de hardcourtbanen van het Ariake Tennis Park.