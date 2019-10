Holland Heineken House breidt uit in Tokio

Het traditionele Holland Heineken House is op de Olympische Spelen van Tokio in 2020 onderdeel van een nieuw concept. Sportkoepel NOC*NSF en het biermerk introduceren het Team NL Tokyo Center. Er is niet alleen plaats voor de Nederlandse sporters, begeleiders, fans, familie en vrienden, maar ook voor de bedrijven die de sportkoepel en de olympische sporters sponsoren en andere Nederlandse internationale zakenpartners.

“Met deze uitbreiding wordt het TeamNL Tokyo Center een multifunctioneel centrum met meerdere missies onder één dak. Dit centrum wordt hét visitekaartje van ons land waar sportiviteit, excelleren, saamhorigheid en gezelligheid bij elkaar komen”, aldus directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF.

Voor het centrum is een locatie gevonden aan de baai van Tokio. De contractonderhandelingen verkeren in afrondende fase. “Het ligt mooi centraal tussen een aantal wedstrijdaccommodaties en ook dicht bij het olympisch dorp”, aldus Dielessen.