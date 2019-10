Kipchoge weer kandidaat atleet van het jaar

Eliud Kipchoge maakt kans om voor het tweede jaar op rij te worden uitgeroepen tot beste atleet van het jaar. De 34-jarige Keniaan is een van de elf genomineerden voor de eretitel, meldde de internationale atletiekfederatie IAAF. Kipchoge schreef zaterdag atletiekhistorie in Wenen door als eerste mens de marathon onder de twee uur te lopen (1.59.40,2).

Serieuze concurrenten in de verkiezing zijn de Amerikaanse sprinters Christian Coleman en Noah Lyles. Coleman won op de WK in Doha de 100 meter in de beste tijd van dit jaar (9,76), Lyles pakte het goud op de 200 meter en schoof met een persoonlijk record van 19,50 op naar de vierde plek aller tijden.

Andere kanshebbers zijn de Noorse hordeloper Karsten Warholm, de Zweedse discuswerper Daniel Stahl en de Oegandese langeafstandsspecialist Joshua Cheptegei. Na een stemming op internet komen vijf atleten op de shortlist. De winnaar wordt bekend op het gala van de World Athletics Awards op 23 november in Monaco.