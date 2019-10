Merckx na val met fiets in het ziekenhuis

Het Belgische wielericoon Eddy Merckx ligt in het ziekenhuis. De vijfvoudig winnaar van de Tour de France kwam zondag tijdens een fietstocht met vrienden ten val en liep daarbij een hoofdwond op, aldus de Belgische krant Het Nieuwsblad. Aangezien de 74-jarige Merckx sinds enkele jaren een pacemaker draagt, willen de medici geen risico’s nemen en gaan ze hem maandag uitgebreid onderzoeken.

‘De Kannibaal’ wordt gezien als de beste wielrenner aller tijden. Merckx bouwde in de jaren 60 en 70 een imposante erelijst op. Hij won de Tour in 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974. Met vijf eindzeges deelt de Belg het record met Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Merckx heeft ook het recordaantal etappezeges in de Tour op zijn naam staan: 34 stuks. De Britse sprinter Mark Cavendish, nog steeds actief, staat tweede op de ‘eeuwige’ ranglijst met 30 ritzeges.