Primeur in Zweden met gemengd golftoernooi

Zweden heeft volgend jaar juni de primeur met een gemengd golftoernooi voor mannelijke en vrouwelijke profs. In de Scandinavian Mixed spelen 78 mannen en 78 vrouwen om één winnaarstrofee en de hoofdprijs van om en nabij de 300.000 euro. Het totale prijzengeld bedraagt 1,5 miljoen euro. Het toernooi maakt deel uit van zowel de European Tour als de Ladies European Tour. Plaats van handeling is de Bro Hof Slott golfbaan in Stockholm.

De Zweedse golfhelden Henrik Stenson en Annika Sörenstam zijn naar voren geschoven als de ambassadeurs van het gemengde toernooi, dat al zeker is van drie edities. “De Europese tour wil innovatief zijn en dit toernooi kan zeker bijdragen aan de wijze waarop golf in de toekomst kan worden gespeeld”, aldus Stenson, in 2016 winnaar van het Brits Open.

De inmiddels gestopte Sörenstam viel haar landgenoot bij. Zij won in haar carrière tien keer een major bij de vrouwen. “Mannen en vrouwen samen in een toernooi lijkt me heel spannend voor de fans. Een mooi moment om te laten zien dat golf voor iedereen is”, aldus de Zweedse.