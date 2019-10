Bernal keert graag terug in Tour 2020

Egan Bernal zag dinsdag met een tevreden glimlach de etappes van de Tour de France van 2020 op en groot scherm voorbijkomen. De Colombiaan was een van de gasten bij de presentatie van het routeschema in Parijs. “Een mooi parcours, met veel bergen. Voor mij is het goed”, zei de Tourwinnaar van dit jaar. Het is nog wel de vraag of Bernal daadwerkelijk komende zomer in Frankrijk in actie komt. Bij Team Ineos hebben ook Chris Froome, Geraint Thomas en ongetwijfeld ook nieuwkomer Richard Carapaz ambities om in de Tour te schitteren.

“We zullen nu moeten gaan bekijken hoe we volgend jaar aanpakken”, vertelde Bernal, met zijn 22 jaar de jongste naoorlogse Tourwinnaar. “Ik kom graag terug naar Frankrijk, maar we zullen met ‘Froomie’, met ‘G’ en met Richard moeten gaan praten en dan een beslissing moeten nemen. En het komt er ook nog op aan hoe we er volgend jaar voorstaan.”

Bernal noemde het een ‘speciaal’ routeschema. “Zonder ploegentijdrit en met alleen maar een tijdrit bergop. Zeker de laatste week ziet er mooi uit, met al die bergen. Maar de Tour is niet alleen de laatste week. Daarvoor komt het er vooral op aan geen tijd te verliezen. Het gaat om de hele race.”