Froome: praten over rentree is al overwinning

Chris Froome begaf zich nog wat moeizaam door het Palais des Congrès waar dinsdag het routeschema van de Ronde van Frankrijk van volgend jaar werd gepresenteerd. De viervoudig Tourwinnaar herstelt van een zware val in juni, maar keek toch met enige hoop vooruit op een rentree op niveau. “De afgelopen maanden waren de zwaarste periode uit mijn loopbaan. De Tour moeten bekijken vanuit een rolstoel was verschrikkelijk”, vertelde de Brit van Team Ineos voor de camera van de NOS.

Froome (34) loopt pas tien dagen zonder krukken en moet eind deze maand nog een keer naar het ziekenhuis om een stalen plaat uit zijn heup te laten verwijderen. “Dat ik weer op mijn benen sta, is een grote overwinning. Net als het feit dat we nu praten over een mogelijke terugkeer in de Tour. Ik ben zeer gemotiveerd, maar we moeten nog wel zien of ik mijn oude niveau weer kan halen. Het antwoord daarop hoop ik de komende maanden te krijgen.”