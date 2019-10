Havik wint Sluitingsprijs met late aanval

Wielrenner Piotr Havik heeft de zege gegrepen in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. De 25-jarige renner van BEAT Cycling Club verraste na 184 kilometer de sprinters in Kapellen met een late aanval. Achter Havik werd de Nieuw-Zeelander Luke Mudgway tweede en de Belg Lionel Taminiaux derde.

Havik ging in de slotkilometer over koploper Maxime Vantomme heen en bleef de sprinters daarachter voor. Voor de Nederlander is het de derde zege dit jaar. Afgelopen zondag eindigde hij nog als derde in de Memorial Rik van Steenbergen.

De Belg Michaƫl Van Staeyen eindigde namens Roompot-Charles als vierde. Het was na vijf jaar de laatste wegwedstrijd voor de ploeg. Taco van Hoorn won vorig jaar nog de sluitingsprijs namens Roompot.