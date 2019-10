Kipchoge wil graag Obama ontmoeten

In Kenia gaan al stemmen op Eliud Kipchoge tot president uit te roepen, maar politieke ambities heeft de man die zaterdag in Wenen de marathon onder de magische grens van twee uur liep niet. “Ik waardeer de gevoelens, maar ik ben een sportman. Ook als ik ben gestopt, zal ik in de sport actief blijven”, zei de 34-jarige Kipchoge, die te gast was op het kantoor van verzekeraar NN in Den Haag.

De Keniaan wil wel graag de Amerikaanse oud-president Barack Obama ontmoeten. Obama was lovend over de historische prestatie van Kipchoge op Twitter. “Ik zou hem graag een keer ontmoeten, om te praten over de kracht van hardlopen. Een wereld waarin we hardlopen is een vreedzame wereld”, aldus de vriendelijke Keniaan, die de komende dagen in Nederland verblijft om bij te komen van zijn inspanning.

“Ik moet ook mentaal herstellen. Dan pas kan ik nieuwe doelen stellen”, aldus de atleet, die in Wenen bijna twee uur lang boven de 21 kilometer per uur liep. “Ik was gefocust op dat tempo en de klok. Toen ik na 25 kilometer zag dat ik nog steeds goed op schema liep, groeide het vertrouwen. Ik was zo blij dat het gelukt was, ik kreeg er extra energie van. Daarom was ik zo uitbundig.”