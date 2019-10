Lucky loser Schoofs kansloos tegen Mertens

Tennisster Bibiane Schoofs heeft op het WTA-toernooi van Luxemburg in de eerste ronde niet kunnen verrassen tegen Elise Mertens. Schoofs, op het laatste moment als lucky loser toegelaten, was kansloos tegen de als eerste geplaatste Belgische: 6-0 6-3. De partij duurde een uur en zes minuten.

Nadat Schoofs de eerste set in 23 minuten had verloren, nam ze in de tweede set een 2-0-voorsprong. Ze kwam ook met 3-1 voor, maar de laatste vijf games gingen toch naar de nummer 19 van de wereld.

De 31-jarige Schoofs – de mondiale nummer 157 – verloor afgelopen weekend in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi, maar door een aantal afzeggingen mocht ze alsnog uitkomen in het hoofdtoernooi.