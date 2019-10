Recordrenner Hansen gaat nog een jaar door

De Australische wielrenner Adam Hansen heeft zijn contract met Lotto-Soudal met een jaar verlengd. Daarmee begint de renner die twintig grote rondes op rij reed aan zijn tiende jaar in Belgische dienst. Hansen (38) mikt op deelname aan de Giro’d’Italia, maar sluit ook een optreden in de Tour de France niet uit.

“Maar dat zal ik met teammanager John Lelangue moeten bespreken. Het hangt ook af van zijn visie op het komende seizoen”, aldus de Australiër.

Hansen beëindigde zijn recordreeks na de Giro van 2018. Daarvoor had hij al negentien grote rondes uitgereden, te beginnen met de Ronde van Spanje in 2011. In de Giro van 2013 en de Vuelta van 2014 wist de Australiër een etappe te winnen.