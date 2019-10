Routeschema Tour de France 2020

De Tour de France van 2020 start op 27 juni in Nice, waar net als dit jaar de sprinters de kans krijgen om de eerste gele trui te veroveren. Daarna volgt een eerste week waarin al flink geklommen moet worden, gaat het via de Pyreneeën naar de westkust en vervolgens naar de Alpen, waar in een klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles de laatste klimkilometers liggen. Op zondag 19 juli eindigt de Tour in Parijs.

Etappeschema Tour de France 2020.

27 juni, 1e etappe, Nice – Nice (156 km)

28 juni, 2e etappe, Nice – Nice (187 km)

29 juni, 3e etappe, Nice – Sisteron (198 km)

30 juni, 4e etappe, Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

1 juli, 5e etappe, Gap – Privas (183 km)

2 juli, 6e etappe, Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

3 juli, 7e etappe, Millau – Lavaur (168 km)

4 juli, 8e etappe, Cazères-sur-Garonne – Loudenvielle (140 km)

5 juli, 9e etappe, Pau – Laruns (154 km)

6 juli, rustdag La Charente-Maritime

7 juli, 10e etappe, Île d’Oléron – Île de Ré (170 km)

8 juli, 11e etappe, Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 km)

9 jukli, 12e etappe, Chauvigny – Sarran Corrèze (218 km)

10 juli, 13e etappe, Châtel-Guyon – Puy Mary Cantal (191 km)

11 juli, 14e etappe, Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

12 juli, 15e etappe, Lyon – Grand Colombier (175 km)

13 juli, rustdag Isère

14 juli, 16e etappe, La-Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164 km)

15 juli, 17e etappe, Grenoble – Méribel Col de la Loze (168 km)

16 juli, 18e etappe, Méribel – La Roche-sur-Foron (168 km)

17 juli, 19e etappe, Bourg-en-Bresse – Champagnole (160 km)

18 juli, 20e etappe, Lure – La Planche des Belles Filles, individuele tijdrit (36 km)

19 juli, 21e etappe, Mantes-la-Jolie – Parijs (Champs-Élysées (122 km).