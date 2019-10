Tour de France onthult routeschema voor 2020

Geruchten, suggesties en grondig spitwerk gaan de presentatie van het routeschema van de Tour de France jaarlijks vooraf. Regionale kranten in Frankrijk en tal van websites hebben al een beeld geschetst hoe het er volgend jaar mogelijk aan toe zal gaan: eerst de Pyreneeën, in de slotweek de Alpen met op de laatste zaterdag een klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Dinsdag zal vanaf 11.30 uur blijken in hoeverre het allemaal klopt.

De Tourdirectie presenteert dan in het Palais des Congrès in Parijs het enige echte routeschema. Officieel is alleen bekend dat de Tour volgend jaar op 27 juni start in Nice met een vlakke rit, opnieuw een kans voor de sprinters om de eerste gele trui te pakken. Op de tweede dag wordt er dan al flink geklommen met onder meer de Col de Turini en de Col d’Èze. Bekend is ook dat de Tour op 19 juli eindigt in Parijs, een week eerder dan normaal in verband met de Olympische Spelen.

In aanwezigheid van renners als Egan Bernal, Peter Sagan, Chris Froome en Steven Kruijswijk worden de overige etappes dinsdag toegelicht. Onder meer op de website van de Tour is de bijeenkomst live te volgen.