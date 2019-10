Zwitsers hebben plaatsing weer in eigen hand

Zwitserland heeft dankzij een overwinning op Ierland plaatsing voor het EK weer in eigen hand. In Genève werd het 2-0 voor de Zwitsers, die al twee keer hadden gelijkgespeeld en een keer hadden verloren.

Na ruim een kwartier kreeg Haris Seferovic de bal voor zijn voeten en hij haalde diagonaal uit met links. Het was voor de aanvaller van Benfica al zijn achtste doelpunt in acht wedstrijden voor de nationale ploeg in eigen land.

Een kwartier voor tijd konden de Zwitsers het duel beslissen, maar Ricardo Rodriguez miste een strafschop. De penalty was toegekend wegens een handsbal van de Ier Seamus Coleman, die met zijn tweede gele kaart werd weggestuurd. In de laatste seconden zorgde Edimilson Fernandes met behulp van Shane Duffy nog voor de 2-0.

De Zwitsers herstelden zich van de nederlaag tegen Denemarken van zaterdag. Yussuf Poulsen bezorgde de Denen toen met een doelpunt vlak voor tijd een 1-0-zege. Ierland heeft nog een punt meer, maar de Zwitsers hebben nog een duel tegoed. Zwitserland ontvangt nog Georgië en speelt nog uit tegen Gibraltar.