Baanrenners hopen op extra ticket voor Tokio

Hugo Haak hoopt nog voor de start van het wereldbekerseizoen begin november duidelijkheid te hebben met hoeveel teamsprinters hij naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 kan. De bondscoach van de baanrenners op de sprintonderdelen vertelde woensdag bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn dat zijn verzoek een vierde man mee te kunnen nemen wordt besproken binnen wielerbond KNWU en NOC*NSF. “Ik hoop dat we nog voor de start van het wereldbekerseizoen duidelijkheid hebben”, aldus Haak.

Nederland heeft vijf wereldtoppers op het onderdeel dat normaal gesproken drie startbewijzen voor de Spelen oplevert. Bij EK’s of WK’s bestaat de ploeg uit vier man en kan er worden gewisseld. Omdat Nederland, de afgelopen twee jaar in wisselende samenstellingen twee keer wereldkampioen, groot kanshebber is voor olympisch goud hoopt Haak op een vierde startbewijs. Dat zou haalbaar zijn als bijvoorbeeld de wegploeg een ticket inlevert. Het aantal wielrenners is gebonden aan een limiet.

Op de EK komen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland in actie. Nils van ’t Hoenderdaal viel af na een zogenoemde bike-off. Hij is de concurrent van Van den Berg als starter in de wedstrijd over drie ronden. Lavreysen is de man die na één ronde vanuit het wiel van Van den Berg de kop overneemt. In Apeldoorn wisselen Hoogland en Büchli elkaar af om als derde man de eindtijd te bepalen.

De eerste wereldbekerwedstrijd is van 1 tot en met 3 november in Minsk.