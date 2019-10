Deens wielerteam legt vijf Nederlanders vast

Het Deense pro-continentale wielerteam Riwal Readynez heeft voor komend jaar vijf Nederlanders vastgelegd. Het gaat om Arvid de Kleijn, Piotr Havik, Martijn Budding, Nick van der Lijke en Elmar Reinders. Zij zijn de eerste niet-Scandinavische coureurs in het ambitieuze team.

Van der Lijke en Reinders komen over van Roompot-Charles, dat komend jaar niet meer terugkeert in het peloton. Budding en Havik verruilen BEAT Cycling Club voor de Deense ploeg. De Kleijn is afkomstig van Metec – TKH.

Havik pakte dinsdag nog de zege in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen.