‘GP Miami in 2021 bij Hard Rock Stadium’

Miami krijgt, mits de lokale overheid het plan goedkeurt, in mei van 2021 toch een Formule 1-race. Persbureau Reuters meldt dat er een deal is gesloten met het Hard Rock Stadium. Eind april werd er nog een streep door de plannen gezet om een stratenrace in Miami te houden. Het zou bewoners en bedrijven te veel overlast bezorgen.

“We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Formule 1 en het Hard Rock Stadium een principeakkoord hebben bereikt om de allereerste Formula One Miami Grand Prix ooit te organiseren bij het Hard Rock Stadium”. Dat melden Tom Garfinkel, de baas van de Miami Dolphins en het Hard Rock Stadium en Sean Bratches, de commercieel directeur van de Formule 1, in een gezamenlijke verklaring. “We zijn onze fans, gekozen functionarissen en de lokale toeristenindustrie zeer dankbaar voor hun geduld en steun tijdens dit proces.”

Volgens de plaatselijke krant Miami Herald wil de Amerikaanse miljardair Stephen Ross de kosten voor het bouwen van een circuit en de bijkomende kosten voor zijn rekening nemen. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, heeft al jaren de wens om naast de Formule 1 van Texas nog een race in de Verenigde Staten te organiseren.