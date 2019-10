Haase verliest van nummer 392 van wereld

Tennisser Robin Haase is al in de tweede ronde van het challengertoernooi in het Duitse Ismaning uitgeschakeld. De nummer twee van de plaatsingslijst liet zich verrassen door de Duitser Johannes Härteis, de nummer 392 van de wereldranglijst: 6-4 6-7 (6) 7-6 (2).

Haase liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. De Nederlander maakte een gefrustreerde indruk en kreeg een officiële waarschuwing toen hij het voor de zoveelste keer met de scheidsrechter aan de stok kreeg. De 23-jarige Härteis verspeelde in de tweede en derde set een voorsprong van twee games. Hij won de beslissende tiebreak met overmacht.

Haase is afgezakt naar de 151e positie van de wereld. Hij was vrijgeloot voor de eerste ronde van het toernooi in het Ismaning.