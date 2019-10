Jongelingen naar eerste wereldbeker shorttrack

De jongelingen Xandra Velzeboer en Selma Poutsma maken onderdeel uit van de Nederlandse shorttrackselectie voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het shorttrackseizoen. Bij de mannen mogen de talenten Bram Steenaart en Melle van ’t Wout mee naar Salt Lake City en Montréal.

Hier viertal Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries reist ook af naar de Verenigde Staten en Canada.

Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma rijden eveneens beide wedstrijden. Sjinkie Knegt is nog herstellende na zijn ongeval met een houtkachel en hoopt later in het wereldseizoen terug te keren. Hij verwacht in februari 2020 weer wedstrijden te kunnen rijden.

De wedstrijden in Salt Lake City zijn van 1 tot en met 3 november, die in Montréal een week later.