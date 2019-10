Olympische marathon mogelijk naar Saporro

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) speelt met de gedachte de marathon en het snelwandelen tijdens de Spelen van Tokio te verplaatsen naar Sapporo. In de stad, waar in 1972 de Winterspelen werden afgewerkt, is het in de zomer gemiddeld 5 tot 6 graden koeler dan in de 800 kilometer zuidelijker gelegen hoofdstad van Japan.

Het IOC besloot in april van dit jaar nog dat de olympische marathon al om 6.00 uur in Tokio van start moest gaan. De snelwandelaars zouden om 5.30 uur aan hun race over 50 kilometer beginnen. Een werkgroep van het IOC vindt het nu verstandiger om beide evenementen naar Saporro te verplaatsen. De internationale atletiekunie is van het voorstel op de hoogte gebracht. Een definitief besluit wordt volgend jaar verwacht.

Het is in augustus gemiddeld 31 graden in Tokio. De luchtvochtigheid ligt daar veel hoger dan in Saporro, waar ook minder gevaar voor smog is.