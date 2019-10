Piek en Seinen verder in dubbelspel Denemarken

Het koppel Selena Piek en Cheryl Seinen heeft de tweede ronde gehaald van het badmintontoernooi de Danisa Denmark Open. In Odense versloegen de badmintonsters van TeamNL het Taiwanese duo Ya Ching Hsu/Ling Fang Hu met twee keer 21-17.

In het mannendubbelspel wisten Robin Tabeling en Jelle Maas de eerste ronde niet te overleven. In drie sets verloor het tweetal van de Indonesiƫrs Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira en Ade Yusuf Santoso (21-16 18-21 21-18).

Eerder slaagden Piek en Tabeling er niet in om de tweede ronde te bereiken in het gemengd dubbelspel van het badmintontoernooi uit de World Tour. Het als achtste geplaatste koppel Tang Chun Man/Tse Ying Suet uit Hongkong was met 9-21 21-17 22-20 te sterk.

Mark Caljouw staat in het enkelspel wel in de tweede ronde. De Nederlands kampioen versloeg de Indiase badmintonner Sourabh Verma met 19-21 21-11 21-17.