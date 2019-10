Teamsprinters verdedigen titel op EK baan

Op de openingsdag van de EK baanwielrennen in Apeldoorn komen woensdag meteen de boegbeelden van de Nederlandse ploeg in actie. De teamsprint staat op het programma in Omnisport, het onderdeel waarop Nederland bij de mannen de afgelopen jaren vrijwel onklopbaar is gebleken. Op hun nieuwe fietsen – Koga onthult zaterdag pas de naam – rijden drie renners van het viertal Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli de kwalificaties.

’s Avonds gaat het verder met de eerste ronde en de finales, waarbij sprintcoach Hugo Haak opnieuw met zijn samenstelling kan schuiven. Het is steeds puzzelen voor de oud-renner, die op de Spelen in Tokio normaal gesproken maar drie man bij zich heeft tenzij de wielerbond KNWU een plek in de wegploeg vrijhoudt voor een baanrenner. De Nederlandse teamsprinters zijn de titelverdediger in Apeldoorn. De afgelopen twee jaar veroverden ze ook de wereldtitel.

Ook de vrouwen komen in actie, met Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet. Lamberink en Braspennincx misten vorig jaar in Glasgow het brons. Op het onderdeel scratch verdedigt Kirsten Wild haar titel.