Washington Nationals naar World Series

Het honkbalteam van Washington Nationals heeft voor het eerst in het bestaan de World Series bereikt. De ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad won ook het vierde duel met St. Louis Cardinals in de finale van de National League, dit keer met 7-4. De best-of-sevenserie is daarmee in het voordeel voor de Nationals beslist: 4-0.

De ploeg van manager Dave Martinez had de eerste drie duels in St. Louis met 2-0, 3-1 en 8-1 gewonnen. In het eigen Nationals Park waren de honkballers uit Washington voor de tweede avond op rij te sterk voor de Cardinals.

De wedstrijd leek na de eerste inning al beslist. Door meerdere honkslagen van Washington en defensief geklungel van de Cardinals nam de ploeg uit hoofdstad een 7-0 voorsprong. Startend werper Dakota Hudson van Cardinals werd al na vijftien ballen in de eerste slagbeurt van de heuvel gehaald door zijn coach. De Cardinals kwamen in de vijfde inning terug tot 7-4, maar wisten de Nationals niet verder te bedreigen.

De andere finalist komt uit de serie tussen Houston Astros en New York Yankees. Houston won dinsdag de derde wedstrijd in New York met 4-1 en leidt in de serie met 2-1. Woensdag en donderdag zijn in New York de vierde en vijfde wedstrijd in de finale van de American League.