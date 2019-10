WK motorcross met Valkenswaard, zonder Assen

Het wereldkampioenschap motorcross telt in 2020 opnieuw twintig grote prijzen. De bijna traditionele Grote Prijs van Nederland op het Eurocircuit van Valkenswaard is de tweede op de kalender op 8 maart. Een WK-cross op het TT Circuit van Assen is na vijf jaar afgevoerd.

Het WK begint voor het eerst sinds 2012 weer eens in Europa met de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op 1 maart in Matterley Basin. Het kampioenschap sluit op 20 september af met de Grote Prijs van Emilia Romagna op het Italiaanse circuit Imola. Nieuw is op 23 augustus de Grote Prijs van Finland.

Assen liet de afgelopen vijf jaar ladingen zand aanvoeren om een tijdelijk crosscircuit aan te leggen voor het WK. In september van dit jaar was Assen zelfs het decor voor de eerste titel van Nederland in de Motorcross der Naties. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen waren oppermachtig. Het TT Circuit kwam er voor komend jaar niet uit met rechtenhouder Youthstream van de MXGP. De aangeboden datum schikte niet.