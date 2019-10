Zarco rijdt rest van seizoen voor Honda

De Franse motorcoureur Johann Zarco rijdt de laatste drie races van de MotoGP van dit seizoen voor LCR Honda. Hij vervangt Takaaki Nakagami, de Japanner die met een schouderblessure kampt.

Zarco startte het seizoen voor KTM, waar hij geen indruk maakte. Het Oostenrijkse fabrieksteam maakte vorige maand bekend dat de Fransman ondanks een doorlopend contract mag vertrekken. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. Zarco veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel in de Moto2, waarna hij overstapte naar de koningsklasse MotoGP. De Fransman eindigde daarin in twee jaar bij Yamaha zes keer op het podium en veroverde vier keer poleposition.

De overstap naar KTM leverde hem geen succes op. Hij staat achttiende in het WK-klassement, met slechts 27 punten. Teamgenoot Pol Espargaro uit Spanje is de nummer elf met 80 punten.