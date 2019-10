Bertens mist directe kwalificatie WTA Finals

Tennisster Kiki Bertens heeft zich niet op eigen kracht kunnen kwalificeren voor de WTA Finals in Shenzhen. De 27-jarige Westlandse werd in de kwartfinales van het toernooi van Moskou uitgeschakeld door de Française Kristina Mladenovic: 6-4 2-6 6-1. Bertens kan op de ranglijst van dit jaar Serena Williams niet meer passeren en blijft zo buiten de top 8.

De beste acht tennissters van 2019 mogen meedoen aan het lucratieve eindejaarstoernooi dat van 27 oktober tot en met 2 november in de Chinese stad wordt gehouden. Zeven van de acht deelneemsters zijn al bekend. Van Williams is onduidelijk of ze wil meedoen. De 38-jarige Amerikaanse kwam sinds de US Open niet meer in actie.

Bertens moest de finale in Moskou halen om Williams voorbij te gaan. Daarnaast is ze ook nog afhankelijk van het resultaat van de Zwitserse Belinda Bencic, die met een goed resultaat in de Russische hoofdstad de Nederlandse nog kan verdringen van de negende plaats en daarmee dan de status als eerste reserve overneemt.