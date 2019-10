Golfer Woods wil naar Spelen in Tokio

Golfer Tiger Woods heeft in zijn carrière vrijwel alles bereikt wat hij wilde bereiken, maar toch mist de Amerikaan nog iets. Woods (43) wil dolgraag meedoen aan de Olympische Spelen. “Het is een groot doel van me om het olympische team te halen”, aldus de voormalige nummer 1 van de wereld. “Volgend jaar moet het gebeuren, ik denk dat ik daarna weinig kansen meer krijg. Bij de Spelen van 2024 ben ik 48 jaar, het wordt dan heel moeilijk om nog bij de beste Amerikanen te horen.”

Golf stond bij de Spelen van 2016 voor het eerst sinds 1904 weer op het olympische programma. Woods ontbrak echter in Rio de Janeiro vanwege blessureleed. De golfmiljardair, die de sport lang domineerde, is na jaren vol fysieke problemen weer terug. Woods bewees dat dit jaar met winst van de Masters, zijn vijftiende majortitel.

“Als kind ben ik bij de Spelen van 1984 in Los Angeles geweest. Nu heb ik de kans om zelf als sporter ook onderdeel van de Spelen te zijn”, aldus Woods. Aan het olympische toernooi mogen zestig golfers meedoen, met een maximum van vier per land. Op de wereldranglijst neemt Woods weliswaar de negende plek in, maar hij is wel ‘pas’ de zesde Amerikaan op de lijst.