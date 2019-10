Honkbalcoach Girardi al weer weg bij Team USA

De befaamde honkbalcoach Joe Girardi heeft al na twee maanden zijn functie als bondscoach van ‘Team USA’ neergelegd. De 55-jarige Amerikaan begon in augustus als manager van de nationale ploeg, maar Girardi staat nu voor een terugkeer in de Major League. Hij heeft al gesprekken gevoerd met de clubleiding van Chicago Cubs, terwijl ook New York Mets en Philadelphia Phillies hem op het oog hebben.

Girardi heeft vier kampioensringen in de Major League (MLB) op zak, allemaal behaald met New York Yankees. In 1996, 1998 en 1999 won hij als speler de World Series, in 2009 deed Girardi dat als manager van de Yankees. De Amerikaan stopte eind 2017 in New York, na tien jaar de leiding te hebben gehad over een van de grootste en bekendste sportteams ter wereld. Girardi ging daarna verder als analist.

De Amerikaan werd in augustus door de bond aangesteld, met als doel om Team USA naar het goud op de Spelen van Tokio 2020 te leiden. De mogelijkheid om terug te keren in de MLB bleek voor Girardi echter te aanlokkelijk om af te slaan.