Hoogland: we tillen sprint naar hoger niveau

Sprinter Jeffrey Hoogland besliste de onderlinge strijd met Harrie Lavreysen op de EK baanwielrennen in Apeldoorn in zijn voordeel. Het was de derde keer dat hij het dit jaar in een belangrijke finale opnam tegen zijn teamgenoot en trainingsmaatje. Twee van de drie keer won hij, maar Lavreysen rijdt in de regenboogtrui van de wereldkampioen.

“Ik heb laten zien dat ik die regenboogtrui zeker ook waardig ben”, zei Hoogland na zijn zege. Het voelde volgens de Europees kampioen wel als revanche voor die verloren finale op de WK, maar “dit is nog steeds geen wereldtitel.”

Hoogland en Lavreysen zijn momenteel een klasse apart op de sprint. “Voor de finale zeiden we tegen elkaar, dit is waar het om gaat. Nu begint eigenlijk wat wij willen doen, waar wij staan. In die eerste rondes kun je daarom alleen verliezen en dat is best moeilijk.”

Hoogland liet in de kwartfinale in een rit het initiatief aan de Fransman Rayan Helal en verloor een sprint. Beter kan hij zelf het initiatief nemen, zoals hij ook deed in de finale. “Omdat ik zo’n goede punch heb, moet ik de race eigenlijk beslissen voordat we bij de finish zijn. Ik denk dat je met ons nieuwe sprinten niet meer kan gokken op de laatste bocht. De topsnelheden liggen zo hoog dat je er niet meer omheen komt. Dat zag je ook in de eerste rit in de finale bij Harrie.”

Op het niveau waarop de twee Nederlanders sprinten, komt volgens Hoogland ook steeds minder ruimte voor tactiek. “Als je de beslissing neemt om te gaan en je kunt het lang volhouden heb je echt een goed voordeel. Ik ben ook het best als ik het initiatief neem.”