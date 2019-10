Houston Astros heeft nog één zege nodig

De honkballers van Houston Astros zijn nog één overwinning verwijderd van een plek in de World Series. De Astros wonnen het vierde duel met New York Yankees met 8-3 en brachten de stand in de best-of-sevenserie daarmee op 3-1. De ploeg uit Houston kan het vrijdagavond al afmaken, bij wedstrijd vijf in Yankee Stadium. Washington Nationals heeft zich al geplaatst voor de World Series.

De Yankees begonnen de serie vorige week met een klinkende zege van 7-0. Na de zwaarbevochten zege van de Astros in de tweede wedstrijd, die pas in de elfde inning werd beslist, heeft de ploeg van manager A.J. Hinch het initiatief echter in handen. De Yankees van korte stop Mariekson ‘Didi’ Gregorius namen in het vierde duel nog wel de leiding in de eerste inning, maar George Springer sloeg in de derde inning met een homerun drie punten binnen voor de Astros. Zijn teamgenoot Carlos Correa wist de bal in de zesde inning ook over de hekken te slaan, eveneens goed voor drie punten.

De Astros werden twee jaar geleden kampioen van de Major League door Los Angeles Dodgers in de World Series met 4-3 te verslaan.