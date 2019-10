Sprinter Hoogland klopt Lavreysen in finale EK

Jeffrey Hoogland heeft bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn zijn Europese titel op de sprint geprolongeerd. De 26-jarige baanwielrenner versloeg regerend wereldkampioen Harrie Lavreysen over twee sprints.

Het was alweer de derde finale in een titelstrijd die de twee ploeggenoten van het Nederlandse sprintteam dit jaar met elkaar uitvochten. Op de wereldkampioenschappen in het Poolse Pruszkow won Lavreysen de finale. Op de Europese Spelen in Minsk ging de titel naar Hoogland.

In Apeldoorn was de regerend Europees kampioen opnieuw de snelste. In de eerste heat ging Hoogland van kop af de sprint aan en wist hij een kleine marge te houden met Lavreysen. In de tweede heat wist hij zijn tegenstander te verrassen met een aanval in de voorlaatste ronde en hield hij die voorsprong vast.