Van Schip na drie onderdelen omnium tweede

Jan-Willem van Schip gaat bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn het laatste onderdeel, de puntenkoers, in als de nummer twee in het klassement. Van Schip eindigde als derde op de afvalkoers. Hij moest alleen de Italiaan Elia Viviani en de Franse leider in het klassement, Benjamin Thomas, voor zich dulden.

Viviani won de afsluitende sprint van Thomas. De Fransman start de afsluitende puntenkoers met 116 punten. Van Schip heeft 108 punten. De Brit Olivier Wood, die als vierde eindigde op de afvalkoers, staat derde met 100 punten.