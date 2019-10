Voor WK zitten 28 handbalsters in voorselectie

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters heeft 28 speelsters opgenomen in zijn voorselectie voor het WK in Japan. De Franse trainer moet zijn groep begin volgende maand terugbrengen tot achttien vrouwen. In de voorselectie zitten bekende namen als Estavana Polman, Tess Wester, Lois Abbingh, Laura van der Heijden, Danick Snelder en Angela Malestein.

Oranje, derde op het WK 2017, begint het WK in Japan op 30 november tegen Sloveniƫ en speelt daarna in de groep tegen Angola (2 december), Cuba (3 december), Serviƫ (5 december) en Noorwegen (6 december). De Nederlandse vrouwen werken al hun poulewedstrijden af in Kumamoto, waar ook het finaleweekeinde wordt gehouden.

De handbalsters hebben de afgelopen vier grote toernooien steeds een medaille behaald: zilver op het WK 2015 en het EK 2016, brons op het WK 2017 en EK 2018. Op al die toernooien leed Oranje steeds nederlagen tegen grootmacht Noorwegen.

De eerste drie uit de groep stromen door naar de hoofdronde, de resultaten tegen de anderen ‘doorstromende’ teams worden meegenomen.