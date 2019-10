Wild verdedigt titel op omnium met succes

Kirsten Wild heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen haar titel op het omnium met succes verdedigd. De 37-jarige Nederlandse ging na het winnen van de afvalkoers als leider van het klassement het afsluitende onderdeel in. In de puntenkoers wist ze een kleine voorsprong op de Britse Laura Kenny te houden.

Wild eindigde op 116 punten en bleef Kenny twee punten voor. Tatsiana Sjarakova uit Wit-Rusland greep het brons met 112 punten.

Wild domineert het omnium, dat een olympisch onderdeel is, al enkele jaren. Ze veroverde de afgelopen twee WK’s de titel, was al de regerend Europese kampioene en won afgelopen zomer bij de Europese Spelen in Minsk ook dit onderdeel.