Ackermann wint derde rit in Ronde van Guangxi

Wielrenner Pascal Ackermann heeft de derde etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Duitse sprinter van Bora-Hansgrohe was in de rit met start en finish in Nanning na 143 kilometer de snelste in de massasprint. Hij versloeg de Wit-Rus Alexandr Riaboesjenko en de Italiaan Matteo Trentin.

Met de zege en de bonificatieseconden verstevigde Ackermann zijn leidende positie in het klassement. De Duitser heeft nu 7 seconden voorsprong op Trentin en 16 seconden op Riaboesjenko. Timo Roosen is de beste Nederlander op de elfde plaats op 22 seconden.

In de slotkilometers probeerden de Fransman RĂ©mi Cavagna en de Belg Victor Campenaerts nog te ontsnappen, maar Maximilian Schachmann van Bora-hansgrohe hield alles bij elkaar voor zijn sprinter. Die maakte het vervolgens, na tweede plaatsen in de eerste en tweede etappe, goed af.

De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met dinsdag.