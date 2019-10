Baanrenners op ‘Kinsei’ op jacht naar goud

De nieuwe fiets van de Nederlandse baanwielrenners heeft de naam Kinsei gekregen. De ‘Kinsei’ is de opvolger van de Kimera, die in 2006 speciaal voor Theo Bos werd ontworpen. Bij de EK die momenteel in Apeldoorn aan de gang zijn, rijden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op de nieuwe Koga-fiets waar de afgelopen twee jaar door een team van zo’n 25 mensen aan is gewerkt.

Lavreysen en Hoogland prolongeerden in Apeldoorn zoals verwacht met Roy van den Berg hun Europese titel op de teamsprint. Vrijdag reden de twee Nederlanders in de finale van de sprint tegen elkaar, met Hoogland als winnaar.

De teamsprinters kregen de nieuwe en dure fiets in mei tot hun beschikking om erop te trainen. Bij de EK rijden ze er voor het eerst in wedstrijdverband op. Alle olympiĆ«rs krijgen een op maat gemaakt model. Voor de naamgeving was door Koga een wedstrijd uitgeschreven. Het leverde ruim 1700 inzendingen op, met Kinsei als winnaar. Volgens de inzender, de Belg Patrick de Roo, betekent dat in het Japans ‘gemaakt voor goud’ en staat het woord ook voor symmetrie, balans en kwaliteit. De Roo ontving als beloning een reis naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.