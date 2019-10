Bijrol voor Pieters op puntenkoers

Amy Pieters heeft bij de EK baanwielrennen geen rol van betekenis kunnen spelen op de puntenkoers. De 28-jarige Noord-Hollandse eindigde op de twaalfde plaats in de race over honderd ronden. Pieters wist alleen in de eerste sprint wat punten te pakken.

De Europese titel ging naar Maria Confalonieri uit Italië, die 46 punten bij elkaar reed. Tatsiana Sjarakova uit Wit-Rusland pakte het zilver met 44 punten, het brons ging naar de Oekraïense Ganna Solovei (38 punten).

Op de individuele achtervolging deden de Nederlanders niet mee. Bij de mannen zegevierde de Fransman Corentin Ermenault. Hij had op het podium gezelschap van twee Duitsers, Domenic Weinstein (zilver) en Felix Gross (brons). Bij de vrouwen was er een dag eerder wel Duits goud, voor Franziska Brausse.