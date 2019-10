Braspennincx grijpt naast medailles op keirin

Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft bij de EK in Apeldoorn naast de medailles gegrepen op de keirin. De 28-jarige Braspennincx eindigde op het olympische onderdeel als vierde.

De enige Nederlandse in de finale nestelde zich drie landen voor het einde, toen de derny van de baan was, aan kop. Braspennincx werd bij het ingaan van de laatste ronde echter gepasseerd door de Duitse Lea Friedrich en zag op het laatste stuk naar de finish nog twee rensters passeren. De Fran├žaise Mathilde Gros prolongeerde haar Europese titel, Friedrich pakte het zilver en de Russin Daria Sjmeleva troefde Braspennincx af in de strijd om het brons.

Bij de Europese Spelen van afgelopen zomer in Minsk veroverde de Nederlandse wil zilver op de keirin.