Eekhoff vecht WK-diskwalificatie aan bij CAS

Wielrenner Nils Eekhoff heeft bij het internationaal sporttribunaal CAS protest aangetekend tegen zijn diskwalificatie bij de WK in Yorkshire. De 21-jarige renner uit de opleidingsploeg van Team Sunweb veroverde eind vorige maand op knappe wijze de wereldtitel bij de beloften, maar hij werd nog voor de podiumceremonie gediskwalificeerd. Eekhoff had vroeg in de wedstrijd na een val een tijdje pal achter de Nederlandse ploegleidersauto gereden, in het wielrennen bekend als stayeren.

“Voor Nils hoop ik dat er gerechtigheid komt”, zei directeur Thorwald Veneberg van de Nederlandse bond KNWU, die Eekhoff steunt in zijn stap naar het CAS. De renner had eerst protest aangetekend bij de internationale wielerfederatie UCI, maar dat werd direct afgewezen. “Dan blijft er maar één stap over: naar het CAS”, aldus Veneberg, die ook hoopt dat het sporttribunaal duidelijkheid verschaft over de regels rond stayeren.