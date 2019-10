Engeland bereikt halve finales WK rugby

Engeland heeft als eerste land de laatste vier bereikt van het WK rugby in Japan. De Engelse rugbyers versloegen Australië met 40-16 en kunnen zich gaan opmaken voor een halve finale tegen de winnaars van de wedstrijd tussen regerend wereldkampioen Nieuw-Zeeland en Ierland.

Engeland zag Australië met een penalty op 0-3 komen, maar nam al snel de leiding met een try van Johnny May. Twee minuten later deed May dat opnieuw en bracht hij de Engelsen op een comfortabele voorsprong. Halverwege stond het 17-9.

Australië bracht de spanning meteen in de tweede helft even terug met een try (17-16), maar de Engelse rugbyers liepen daarna overtuigend uit naar 40-16.

Engeland overleefde op het vorige WK in eigen land in 2015 de groepsfase niet. Op het WK van 2011 werd het land in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk. De Engelse rugbyers werden één keer wereldkampioen, in 2003.