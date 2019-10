Luiten schiet omhoog in Parijs

Golfer Joost Luiten heeft dankzij een bijzonder sterke derde ronde toch weer uitzicht gekregen op een hoge klassering in het Franse Open. De 33-jarige Rotterdammer ging rond in 65 slagen, zes onder het baangemiddelde. Niemand deed het zaterdag beter dan Luiten, die op het nippertje de cut had gehaald. Hij schoot in het klassement omhoog naar de gedeelde negentiende plaats.

De Nederlander ging donderdag redelijk goed van start met een ronde van 69 slagen, maar zakte weg in het klassement door een teleurstellende ronde van 76 slagen. Luiten herstelde zich echter op de banen van Le National nabij Parijs. Hij sloeg in de derde ronde acht birdies en moest daar alleen op de dertiende hole een dubbele bogey tegenover zetten.

De Belg Nicolas Colsaerts nam aan kop van de ranglijst drie slagen voorsprong op George Coetzee uit Zuid-Afrika. Colsaerts staat op 200 slagen (na rondes van 67, 66 en 67).