Marathonzeges voor Groenewoud en Swings

De schaatsers Marijke Groenewoud en Bart Swings hebben in Amsterdam de eerste marathon van dit seizoen om de KPN Cup gewonnen. Ze zegevierden beiden op de Jaap Eden IJsbaan. Voor de 20-jarige Groenewoud betekende het haar eerste zege in de marathonserie.

De jonge Friezin profiteerde ervan dat vrijwel iedereen naar topfavoriete Irene Schouten keek. Schouten won vorig jaar alle wedstrijden op de KPN Marathon Cup waaraan ze meedeed. De wereldkampioene op de massastart moest desondanks de eindzege aan Manon Kamminga laten, omdat ze ook heel wat wedstrijden oversloeg. Groenewoud reed in Amsterdam met twee andere schaatssters weg uit het peloton en was oppermachtig in de sprint.

Bij de mannen luisterde Swings zijn debuut voor Team Royal A-ware, de ploeg van Jillert Anema, op met de winst. De 28-jarige Belg werd in de finale gelanceerd door teamgenoot Jorrit Bergsma, die twee ronden op kop sleurde, en hij maakte het vakkundig af. Bart Hoolwerf eindigde als tweede.