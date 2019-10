Márquez ook na wereldtitel naar pole

Motorcoureur Marc Márquez heeft bij de Grand Prix van Japan zijn status van beste motorcoureur nog maar eens waargemaakt. De Spanjaard veroverde twee weken geleden zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Op de Twin Ring Motegi liet hij met zijn poleposition zien nog altijd de snelste te willen zijn.

Márquez was met 1.45,763 duidelijk sneller dan de Yamaha’s van de Italianen Franco Morbidelli (1.45,895) en Fabio Quartararo (1.45,944). Het was voor de Honda-coureur zijn eerste pole op het circuit in Japan. De Spanjaard heeft nu op elk circuit in de MotoGP één keer of vaker poleposititon veroverd.

“Dit was het enige circuit waarop ik nog steeds niet van pole was gestart en eindelijk is het gelukt”, zei de wereldkampioen. Voor de race hield Márquez de verwachtingen bescheiden. “Dit is niet het ideale circuit voor ons, maar het doel blijft om op het podium te eindigen.”

Zijn jongere broer Alex Márquez liet in de Moto2 zien dat hij niet snel van zijn motor te krijgen is. De 23-jarige Spanjaard verloor de controle over zijn motor in een bocht, werd uit het zadel gelanceerd, maar kon al glijdend naast de motor met de handen aan het stuur zijn Kalex toch onder controle krijgen. Hij kwalificeerde zich als vierde.

In de Moto2 ging de pole naar de Italiaan Luca Marini. Bo Bendsneyder kwam niet verder dan de 27e plaats. In de Moto3 was de Italiaan Niccolo Antonelli de snelste.

Bendsneyder, die ten val was gekomen in de derde training, zei dat hij in de kwalificatie moeite had om het juiste gevoel te vinden op de opdrogende baan. “Ik baal van het resultaat, maar gelukkig lijkt het morgen droog te blijven. Ik denk dat dat nu beter is voor ons.”