Na vier verloren finales wint Middelkoop wel

Tennisser Matwé Middelkoop heeft na vier verloren finales dan toch eindelijk zijn eerste ATP-titel van dit jaar veroverd. De 36-jarige Brabander was met zijn Braziliaanse partner Marcelo Demoliner de beste in Moskou. Middelkoop en Demoliner versloegen de Italiaan Simone Bolelli en Andres Molteni uit Argentinië binnen een uur in twee sets: 6-1 6-2.

Afgelopen maand verloor het Nederlands/Braziliaanse koppel de finale in Zhuhai. Middelkoop stapte eerder dit jaar ook in Doha (met Robin Haase), Marseille (met Ben McLachlan) en Marrakech (met Frederik Nielsen) als verliezer van de baan na de eindstrijd. In Moskou veroverde hij dan eindelijk zijn achtste ATP-titel in het dubbelspel. Vorig jaar pakte Middelkoop er drie, allemaal met Haase.