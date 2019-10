New York Yankees brengt spanning terug

De honkballers van de New York Yankees hebben de spanning in de play-offs voor een plek in de World Series weer een beetje teruggebracht. De Yankees wonnen in New York de vijfde wedstrijd in de finale van de American League en brachten de stand in de best-of-sevenserie daarmee op 3-2.

Meteen in de eerste inning vielen alle punten. George Springer had de Astros op voorsprong gebracht. DJ LeMahieu en Aaron Hicks zorgden met homeruns voor de 4-1 voor de Yankees. De Astros en de Yankees met korte stop Mariekson ‘Didi’ Gregorius, die nog voor een honkslag zorgde, wisten in het vervolg niet meer te scoren. De Yankees moeten nu voor de volgende wedstrijd naar Houston.

De winnaar van het duel tussen New York en Houston treft in de World Series de honkballers van Washington Nationals, die de St. Louis Cardinals uitschakelden.