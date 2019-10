Nieuw-Zeeland treft Engeland op WK rugby

Titelverdediger Nieuw-Zeeland en Engeland nemen het in de halve finale van het WK rugby in Japan tegen elkaar op. De rugbyers van Nieuw-Zeeland overklasten in de kwartfinale in Tokio Ierland met 46-14. Engeland had eerder op de dag Australië verslagen met 40-16.

Nieuw-Zeeland gaf de Ieren vanaf de start geen kans en liep als snel uit naar 10-0. Bij rust stond het 22-0 voor de ‘All Blacks’ en was de wanhoop van de gezichten te lezen bij de Ierse rugbyers. Pas na ruim een uur, bij de stand van 34-0, wist Ierland tot scoren te komen. Toen was de wedstrijd allang beslist.

De rugbyers van Nieuw-Zeeland wonnen de afgelopen twee WK’s. Engeland werd wereldkampioen in 2003. Het is voor het eerst sinds 1999 dat beide landen elkaar treffen op het WK. Nieuw-Zeeland won toen met 30-16 in de groepsfase van de Engelsen.