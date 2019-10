Shapovalov voor het eerst naar finale

De Canadese tennisser Denis Shapovalov heeft voor het eerst de finale gehaald op een ATP-toernooi. De 20-jarige Shapovalov deed dat in Stockholm, door ‘lucky loser’ Yuichi Sugita uit Japan in de halve finales te verslaan: 7-5 6-2. De Canadees neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Filip Krajinovic.

De 27-jarige Serviër verraste de als vijfde geplaatste Pablo Carreño Busta uit Spanje in drie sets: 4-6 6-3 6-3. Krajinovic, nummer 60 van de wereld, won twaalf van de laatste veertien punten en trok daarmee de partij naar zich toe.

Shapovalov haalde al heel wat keer de laatste vier op een ATP-toernooi, maar doorstoten naar de finale lukte de nummer 34 van de wereld nog nooit. Krajinovic stond twee keer eerder in de eindstrijd, in 2017 op het masterstoernooi van Parijs en dit jaar in Boedapest, maar hij wacht nog op zijn eerste ATP-titel.