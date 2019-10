Tennisser Roeblev naar finale in eigen land

Tennisser Andrei Roeblev heeft voor eigen publiek in Moskou de finale gehaald. De 21-jarige Rus, nummer 31 van de wereld, versloeg de als derde geplaatste Kroaat Marin Cilic in twee sets: 7-5 6-4. Roeblev, in de Russische hoofdstad als zesde geplaatst, strijdt zondag met de Fransman Adrian Mannarino om de titel.

Mannarino (31) klopte de Italiaan Andreas Seppi met 6-3 6-4. De nummer 44 van de wereld won eerder dit jaar het ATP-toernooi op het gras van Rosmalen. Dat betekende voor Mannarino zijn eerste titel op het hoogste niveau. De Fransman stapte maar liefst zeven keer als verliezer van de baan na een finale.

Roeblev zegevierde twee jaar geleden al op het gravel in Umag. Hij stond dit jaar ook in de finale in Hamburg, maar daar verloor hij van de Georgische titelverdediger Nikoloz Basilasjvili.